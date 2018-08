Sal: Homem que ameaçou e violou criança de 13 anos fica em prisão preventiva

14/08/2018 16:35 - Modificado em 14/08/2018 16:35

O suspeito é acusado da prática de dois crimes de agressão sexual, com penetração e três crimes de ameaça que, segundo a Polícia Judiciária, terão ocorrido no passado mesmo de Junho na localidade de Ribeira Funda – Espargos, sendo a vítima uma menor de 13 anos.

O homem de 20 anos foi presente ao tribunal para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação das medidas de coação pessoal, tendo ficado prisão em prisão preventiva

A detenção foi feita através do Departamento de Investigação Criminal do Sal (DICS) da PJ, em cumprimento de um mandado do Ministério Público e foi detido esta segunda-feira dia 13, fora de flagrante delito.