Frescomar anuncia investimentos de seis milhões de euros em São Vicente e no Sal

14/08/2018 15:43 - Modificado em 14/08/2018 15:43

A conserveira Frescomar, com sede no Lazareto , São Vicente , anunciou um investimento de seis milhões de euros em novos investimentos em São Vicente e no Sal , até 2020.

O objectivo deste investimento passa por expandir a sua área de “actuação com activos e recursos técnicos importantes para modernização do sector.”

A informação foi avançada à Inforpress, no Mindelo, pelo adjunto do presidente do conselho de administração da empresa, Manuel Monteiro, que explicou que esses investimentos advém do registo de “grande quantidade” de pescado descarregado este ano no Complexo de Pesca da Cova de Inglesa (CPCI).

“Noventa e nove por cento do pescado ali descarregado teve como destino a Frescomar”, aludiu o responsável, daí a administração ter decidido aumentar a sua capacidade naquelas áreas.

Assim, a conserveira vai construir nas suas instalações no Lazareto, até 2020, uma nova câmara de frio para 2.400 toneladas de pescado, instalar túneis de congelação e uma máquina de gelo, esta com capacidade de produção de 20 toneladas/dia.

Fonte : Inforpress