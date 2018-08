Porto Novo: três acidentes de viação em menos de dois meses já ceifaram a vida a quatro pessoas

13/08/2018 20:03 - Modificado em 13/08/2018 20:23

Com o acidente trágico registado na tarde de domingo dia 12, na Cidade do Porto Novo e que vitimou duas pessoas, o número de mortes em acidentes de viação subiu para quatro no curto espaço de quase dois meses.

Três acidentes e quatro mortes, é o balanço neste momento na Cidade do Porto Novo, onde os números de acidentes fatais, continuam a subir gradualmente. As investigações sobre o que esteve por detrás do último acidente de viação, ocorrido na tarde de domingo, e que tirou a vida a duas pessoas, inclusive do próprio condutor, que seguiam numa viatura Dina, na zona de Fundão, a cinco quilómetros do Porto Novo, e capotou, seguem, estando neste momento as autoridades a trabalharem com o facto, deste ter sido causado pelo excesso de velocidade.

Se for concluído que foi o excesso de velocidade que esteve na origem deste acidente, envolvendo 20 pessoas, que regressavam a Porto Novo, isto após participarem num torneio de futebol em Ribeira dos Bodes, isto quererá dizer que todos os acidentes com vítimas fatais, que ocorreram no Concelho, no espaço de dois meses, foram provocados pelo excesso de velocidade. De relembrar que o primeiro destes acidentes de viação com vítimas mortais aconteceu no passado dia 09 de Junho, quando um veículo de marca Peugeot capotou, junto à Casa para Todos, à entrada do Porto Novo, levando à morte imediata de uma idosa de 92 anos de idade que seguia junto do seu marido. O segundo acidente fatal ocorreu poucos dias depois, provocando a morte de outra mulher, que foi colhida por um veículo quando fazia exercício físico, com o seu marido, nas imediações do cemitério do Porto Novo, já próximo da capelinha onde as pessoas se concentram para receber a imagem de São João Baptista.

Depois destes dois acidentes que tiraram a vida destas duas mulheres, o último sinistro ceifou a vida de dois homens, elevando para quatro o número de mortes provocados por acidentes de viação no Porto Novo onde, como tudo indica, o excesso de velocidade terá sido a causa principal destas tragédias. No entanto, está ainda por confirmar que este último teve a sua origem no excesso de velocidade.