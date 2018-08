Ribeira Alta: homem que matou companheira á facada presente ao juiz

13/08/2018 18:40 - Modificado em 13/08/2018 18:40

Ramiro Santos Rocha, mais conhecido por Gadata, suspeito de esfaquear Melanie Santos Andrade, 19, anos com quem tinha um filho de quatro anos de idade foi presente ao juiz para determinar a aplicação da medida de coacção.

A PN através da brigada de investigação está a tentar apurar e entender o que levou ao assassínio de Mélanie. De acordo com dados recolhidos junto de testemunhas está-se na presença de um crime passional motivado por ciúmes e porque o homem não aceitou o fim da relação. Ainda menor a jovem teve um filho e morou com Ramiro na mesma casa durante vários anos, mas já tinha terminado a relação. Só que o pai do seu filho não aceitou essa separação. E no Domingo, no fim de uma festa atingiu a vítima com vários golpes de faca, em diversas partes do corpo provocando a sua morte.

Ribeira Alta, no concelho da Ribeira Grande, Santo Antão é uma das zonas mais isoladas do concelho juntamente com a vizinha Figueiras