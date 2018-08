Porto Novo: excesso de velocidade na origem do acidente de viação que provocou a morte de duas pessoas

13/08/2018 18:36 - Modificado em 13/08/2018 18:36

De acordo com a PN o excesso de velocidade está na origem do acidente de viação ocorrido, ontem, a cinco quilómetros da cidade do Porto Novo e que provocou dois mortos e 17 feridos. Prosseguem as investigações mas “ tudo aponta para excesso de velocidade, pois não há sinais de falha mecânica ou outras circunstâncias relacionadas com o piso “

O condutor da viatura Toyota Dina João Evangelista de 56 anos de idade, segundo o relatório médico morreu no local devido a um traumatismo craniano e, Wilson Correia de 29 anos morreu no hospital também devido traumatismo. Dos feridos três foram transferidos para o Hospital Batista de Sousa e a sua situação clinica é considerada estável. Outros quatro feridos estão em observação no Hospital João Morais e os restantes tiveram alta