Sonda da NASA encontra ‘parede’ nos limites do Sistema Solar

13/08/2018 13:28 - Modificado em 13/08/2018 13:28

A sonda New Horizons continua a sua viagem em direção aos limites do Sistema Solar e, de acordo com os dados recebidos pela NASA, a sonda parece ter encontrado uma ‘parede’. A indicação é dada pela consistência de hidrogénio que é semelhante à medidas da missão Voyager, a qual teve lugar há 30 anos atrás.

Os investigadores notaram esta ‘parede’ ao tirar uma fotografia ultravioleta de 360º para detetar as emissões em volta da New Horizons, fotografia esta que revelou as semelhanças. Ainda que as informações iniciais sejam prometedoras, só através dos dados enviados pela sonda para o centro de controlo da NASA permitirão saber o que foi encontrado.

“Assumimos que há alguma coisa lá fora, uma fonte extra de luminosidade. Se tivermos a oportunidade com a New Horizons talvez consigamos ter uma imagem”, contou ao autor do estudo, Randy Gladstone, em conversa com o Gizmodo.