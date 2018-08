Não, o Facebook não o vai limitar a 25 amigos

13/08/2018 13:18 - Modificado em 13/08/2018 13:18

Desde o início do ano que tem circulado a informação que o Facebook limitará o número de amigos na rede social para apenas 25 e, mesmo que a tecnológica tenha refutado o rumor, parece que ainda há quem acredite que acontecerá.

Conta o Business Insider que o embuste tem circulado em várias versões diferentes, as quais pedem que os utilizadores do Facebook partilhem na sua página uma mensagem a avisar o Facebook que não querem um limite no número de amigos.

A ideia na base deste embuste é que o algoritmo do Facebook impede os seus seguidores de verem as suas publicações e, por muito que seja verdade que o algoritmo da rede social impeça todos os utilizadores de verem todas as publicações partilhadas pelos seus amigos, não será nada do género de limitar a 25 o número de amigos.