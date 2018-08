Afrobasket 2018: Cabo Verde soma a segunda derrota consecutiva

13/08/2018 04:38 - Modificado em 13/08/2018 04:40

A Selecção Nacional Cabo-Verdiana de Basquetebol de Sub-18 somou, na tarde deste domingo, a sua segunda derrota consecutiva ao perder frente à congénere do Egipto no grupo A por 56-31, no Afrobasket 2018 que se realiza na Cidade de Maputo, em Moçambique.

Depois da derrota frente a Moçambique no jogo inaugural disputado no sábado, 11, em que o combinado nacional perdeu por 32-61, desta feita, frente ao Egipto que também tinha perdido frente ao Ruanda por 47-37, foi derrotado por 56-31. As egípcias estiveram sempre na frente do marcador nos quatro períodos pelos parciais de 14-10/12-3/19-14/11-4. Quem continua a dar cartas nesta primeira participação de sempre da selecção de sub-18 de Cabo Verde numa competição continental é Joseane Vaz que, pelo segundo jogo consecutivo, é considerada a MVP. Depois dos 19 pontos apontados a Moçambique, a cabo-verdiana voltou a mostrar os seus dotes ao apontar mais 18 nesta partida frente ao Egipto, onde voltou a ser considerada a MVP. Joseana Vaz junta ainda 12 “rebotes” e dois roubos de bola.

No outro jogo do Grupo A onde está inserida a equipa cabo-verdiana, Moçambique voltou a vencer, desta feita frente ao Ruanda por 53-46. A selecção nacional volta a entrar em campo na terça-feira, 14, para defrontar o Ruanda, naquela que será a última partida de Cabo Verde no Afrobasket 2018 e que servirá apenas para cumprir calendário.