Governo vai apostar na formação qualificada para combater o desemprego juvenil

13/08/2018 04:27 - Modificado em 13/08/2018 04:27

O secretário de Estado da Juventude, Carlos Monteiro, considerou hoje o emprego como o maior desafio da juventude cabo-verdiana e disse que o Governo está atento nesta questão que propõe seja contornada com formação qualificada.

Carlos Monteiro falava esta tarde em declarações à imprensa à margem do encontro realizado pela Juventude do Movimento para a Democracia (JpD) no âmbito da comemoração do Dia Mundial da Juventude, que se assinala a 12 de Agosto, este ano com o slogan “Espaço Seguro para Jovens” proposto pelas Nações Unidas.

De acordo com o governante, o desafio de uma formação qualificada visa preparar os jovens para o mundo laboral quer a nível interno ou internacional.

“É nesse sentido que temos incluído no nosso programa para a juventude a restruturação que está sendo feito no sistema educativo, assim como a reformatação a nível da formação profissional com o intuito de preparar os jovens para competirem a nível internacional”, realçou.

Além destas medidas, Carlos Monteiro referiu-se ainda à existência de programas de apoio ao empreendedorismo jovem que, no seu entender, vão satisfazer ao grupo juvenil que vê no autoemprego a sua saída profissional e para o sucesso.

Nesse âmbito, sublinhou que a mensagem do dia está voltada para a “esperança”, pois, explicou, o Governo “está a criar o ambiente certo” para que os jovens possam ter as ferramentas necessárias para aproveitarem as oportunidades existentes.

Entretanto, realçou ainda o facto de dados do Instituto Nacional de Estatísticas (INE) demonstrarem que o desemprego jovem caiu de 43% para 32% nos últimos anos.

Por sua vez, o presidente da organização juvenil JpD, Euclides Silva, ao usar da palavra dirigiu-se aos jovens apelando-os a terem uma atitude “inconformista” por forma a ajudar a mudar o que “não está certo no país”.

Contrariando a apreciação do secretário do Estado, o líder da JpD é de opinião que a taxa de desemprego jovem é ainda “muito leveda”, apesar de dados recentes demonstrarem que houve uma “ligeira diminuição”.

“Queremos que o Governo faça mais reformas, sobretudo no sector laboral, com enfoque nos direitos adquiridos e não na criação do emprego e no incentivo das empresas a contratarem mais jovens”, disse.

O Dia Internacional da Juventude celebra-se a 12 de Agosto, por resolução da Assembleia Geral da ONU em 1999, em resposta à recomendação saída da Conferência Mundial de Ministros Responsáveis pela Juventude, reunida em Lisboa, de 8 a 12 de Agosto de 1998.

Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável são a nova agenda de acção das Nações Unidas até 2030, que se baseia nos progressos e lições aprendidas com os oito Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, que visa criar um novo modelo global para acabar com a pobreza, promover a prosperidade e o bem-estar de todos, proteger o ambiente e combater as alterações climáticas.

Inforpress