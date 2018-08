Ribeira Alta : Homem mata á facada companheira de 19 anos

13/08/2018 04:10 - Modificado em 13/08/2018 04:12

Ricardo Rocha 34 anos de idade está acusado de ter assassinado a jovem Melany Andrade , 19 , anos com quem tinha um filho , na zona da Ribeira Alta , Santo Altão, no sábado , 11. Segundo as autoridade locais tudo indica que o móbil do crime é passional, pois segundo as investigações preliminares o suspeito desferiu vários golpes de faca na vítima, porque a jovem queria por um fim na relação, mas ele não aceitou.

Em atualização