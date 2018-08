Porto Novo : Viatura capotou provocando duas mortes e 17 feridos

12/08/2018 22:47 - Modificado em 12/08/2018 22:48

Duas pessoas morreram e dezassete ficaram feridas , três em estado considerado grave , num acidente viação ocorrido, hoje , 12, por volta das 18 h a cinco quilómetros da cidade do porto Novo. A viatura acidentada uma Toyota Dina transportava 20 pessoas pertencentes a uma equipa de futebol que regressava a cidade do Porto Novo quando capotou na Estrada de Fundão, quando circulava no sentido Ribeira dos Bodes / cidade do Porto Novo.

De acordo com a Inforpress apurou os três feridos graves foram transferidos para a ilha de São Vicente .