C4 Pedro: fecha segunda noite em grande

12/08/2018 10:02 - Modificado em 12/08/2018 10:02

O cantor angolano, C4 Pedro, fez sua segunda aparição no festival da Baía, onde apresentou alguns temas do seu novo álbum, ao mesmo tempo que cantou e encantou com sucessos tocados em abo Verde. Sendo o ultima actuação da noite, o publico não tinha esgotado todas as energias, muito pelo contraio, a vibração era muito, assim com a disposição para cantar as musicas do cantor. Ele que já conhece o palco e o publico vibrou com eles, enquanto respondiam cantando as músicas, pulando, demonstrando sua satisfação.

E para o cantor já se espera o momento, sendo que sublinha a hospitalidade é o grande atributo dos cabo-verdianos, e que o povo deve continuar a explorar esta sua faceta de saber receber e saber fazer com que as pessoas se sintam em casa.