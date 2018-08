Cláudia Leite: “As estrelas são vocês”

12/08/2018 09:50 - Modificado em 12/08/2018 09:55

O sucesso da actuação da cantora brasileira, Cláudia Leite, foi o público, como a própria admitiu ao dizer ao público que, eles eram as estrelas. Uma diva no palco da Baía que não escondeu suas emoções pela forma como recebida e acarinhada pelo público, que vibrou desde a entrada. A beleza, aliada ao sorriso, e a roupa brilhante trouxe um momento especial a Baía. Momento que ficou mais evidente quando cobriu-se com a bandeira de Cabo Verde. E um obrigado especial no fim da actuação serviu para a cantora demonstrar sua satisfação.