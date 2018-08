UB 40: Recordar uma era

12/08/2018 09:40 - Modificado em 12/08/2018 09:40

O grupo UB 40 é um ícone no que diz respeito ao reggae music feito na Europa. E o grupo apresentou aos mindelenses uma viajem aos grandes sucessos do grupo. Uma viagem aos temas antigos e aos recentes. Uma actuação marcada pela experiência e pelas vozes poderosas dos vocalistas. Baía recorda uma era com os UB 40. Momento vivido com intensidade pelo publicou, que a semelhança com outros grupos, fez questão de cantar e demonstrar sua satisfação pela actuação.