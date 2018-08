Dudu Nobre: Fusão entre carnavais

A actuação do Carnaval no festival começa a ser uma constante, com o projecto Carnaval de Verão, começa a ser uma constante. No palco da Baia houve a fusão do Brasil e Cabo Verde. O Dudu Nobre nesta actuação já se sentiu em casa, e sabe que os mindelenses respiram carvalhal. E nos ritmos das escolas de sambas brasileiros fez o povo vibra. E ainda, aproveitou a presença dos artistas e cantores mindelenses para continuar a aproveitar a festa.

Um momento especial com disse Dudu Nobre, mais organizado, em que os carnavalescos mindelenses também subiram ao palco e levar as pessoas aos pulos. E para o próprio cantor, como explica o momento é especial devido as suas ascendência, e também pela troca de experiências entre uma mesma cultura.