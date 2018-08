Dénis Graça uma estreia de sonho no Festival da Baía

11/08/2018 15:56 - Modificado em 11/08/2018 15:56

Após vinte anos de carreira, oito álbuns no mercado e vários sucessos nesta caminhada, pela primeira vez na sua carreira, Dénis Graça lançou esta sexta-feira, todo o seu talento através dos seus maiores sucessos no palco da Baía das Gatas e com o público e vibrar e a mostrar ser conhecedor da sua obra.

Emocionado, o cantor natural da ilha de São Vicente, diz que apesar de ter pisado diversos palcos pelo mundo fora, um dos seus sonhos desde de criança, quando apenas ia assistir ao festival com a família, foi ter a oportunidade de subir ao palco Baía das Gatas e mostrar o seu trabalho, ao “maior público do mundo”, conforme referiu durante a sua atuação.

Após hora e meia de atuação e com o público sempre a pedir por mais e a cantar todo o seu repertório escolhido para o festival, Dénis Graça agradece ao público, que na sua opinião foi um dos maiores responsáveis por concretizar o seu sonho, sem, no entanto descurar o convite da organização.

“Como disse em palco, estou sem palavras para descrever o que sinto, mas ninguém, apenas Deus tem ideia do que é subir no palco como Dénis Graça, sem ser como Spalsh, pela primeira vez.

Ele que considera esta chance um marco e o ponto alto da sua carreira e tudo o que foi preciso para chegar aqui. E apela também à organização para apostar nos talentos locais.

Começou a cantar com a mítica banda cabo-verdiana Splash, tinha na altura apenas 19 anos. Hoje conta com uma produtora própria já com cerca de 20 anos.

Emigrou para a Holanda aos nove anos e começou a cantar com os Splash em 1998.

Em abril deste ano Denis lançou um novo single – “Tudo pa Bo”, cuja “aceitação foi incrível, acima do esperado”. Ainda para 2018 espera, se tudo correr bem, lançar mais quatro singles e os respectivos vídeos cujos custos de produção, salienta, têm diminuído tornando-os mais acessíveis.