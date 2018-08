Dulce Pontes abre Baía 2018 e homenageia Cesária Évora

11/08/2018 15:47 - Modificado em 11/08/2018 15:47

Dulce Pontes regressa ao palco do Festival da Baía, com uma actuação diferente daquilo que os mindelenses estão acostumados, mas que não demorou muito para cair nas graças do público que no primeiro dia encheu, não totalmente, o areal para o concerto de abertura. No entanto, para o primeiro dia, teve uma assistência bastante numerosa. O concerto foi bastante aplaudido pelo público festivaleiro, principalmente, no final da sua actuação quando a cantora portuguesa decidiu homenagear Cesária Évora, com a música “Sodade”, um dos temas mais icónicos do repertório da Diva dos pés descalços.

Foram cerca de hora e meia de música com uma das cantoras portuguesa mais populares e conhecidas internacionalmente. Com uma voz versátil e dramática, não só a voz, mas também a sua atuação, a cantora pouco a pouco começou a cativar os presentes que não arredaram pé até ao final da sua atuação.

Ela a quem coube a responsabilidade de abrir a 34ª edição, em conversa com a imprensa após a sua actuação, disse que sempre tem ataques de pânico quando entra no palco, o certo é que depois de “arrancar”, conseguiu passar para a assistência um sem fim de emoções.

Questionada sobre a interpretação da morna “Sodade”, Dulce Pontes relembra a oportunidade que teve em a cantar com Cesária Évora no ano de 1996, em Lisboa. De caminho, aproveitou, também, para relembrar outros momentos passados com a cantora. Uma homenagem que diz ter sido merecida, isto porque sente prazer em interpretar as músicas da diva.

Treze anos depois ela considera que o regresso ao palco do maior festival de Cabo Verde foi muito bom.

A cantora Dulce Pontes venceu o Festival da Canção português em 1991, com a música “Lusitânia Paixão” e desde então já lançou dez álbuns e tem actuado por vários palcos do mundo.

O último álbum da cantora foi lançado em 2017 e chama-se “Peregrinação”.