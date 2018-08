Fantan Mojah fecha primeiro dia de Baía das Gatas com chave de ouro

11/08/2018 14:58 - Modificado em 11/08/2018 15:35

O primeiro dia do Festival Baía das Gatas 2018, encerrou com o “reggae-man” Fantan Mojah. Um grande espectáculo possante que como tem sido hábito atraiu muito público à Baía das Gatas, ao som do reggae.

A última actuação da noite, que com efeito, iniciou-se à hora marcada, 21:30,isto apesar dos atrasos nas outras bandas, está foi sem dúvida uma das melhores.

Fantan Mojah é notável por ser uma das novas ondas de cantores de reggae contemporâneos que preferem incluir temas positivos nas suas letras. Sua fé é refletida nas suas letras, onde alguns temas recorrentes são – elogios a Jah e mensagens de Rastafari, retratação positiva de mulheres e condenação de má moral. Isso é um contraste com muitos artistas populares do dancehall, que incentivam a “negligência” em suas letras, com exibições de proezas sexuais e mensagens depreciativas para as mulheres.

A festa prossegue hoje às 20:30, com um cartaz recheado de artistas e bandas estrangeiras.

A abrir este segundo dia do festival temos os DJ Rudy e Vava, aos quais seguem-se as actuações da famosa banda UB 40 ft. Alli Campell, Astro & Mickey Virtue (Reino Unido) vêm a seguir, para depois dar lugar à artista brasileira Claudia Leitte. O encerramento deste segundo dia fica a cargo do bem conhecido angolano C4 Pedro.