Dudu Araújo regressa ao palco da Baía das Gatas com duas convidadas de luxo

11/08/2018 14:48 - Modificado em 11/08/2018 15:31

Ele que garante estar feliz pelo convite e pela oportunidade de ter subido ao palco outra vez, após uma ausência de sete anos. Dudu Araújo regressou com um concerto diferente e diz que estar de volta no palco do Festival da Baía é definido pelo grande entusiasmo, emoção e vontade e ver o povo.

Ceuzanny e Cremilda Medina, duas grandes vozes do panorama musical nacional, dividiram o palco, com o cantor mindelense e autor dos sucessos com “Apocalipse” e “Txal Quete”. Relembrou vários temas que fizeram sucessos, bem como temas recentes. As duas vozes femininas, trouxeram temas dos seus trabalhos discográficos.

Cremilda Medina, que no ano passado lançou o seu primeiro trabalho discográfico, apresentou ao público três temas do seu cd “Folclore”, que esteve durante vários semanas como o disco mais vendido em Cabo Verde.

Em entrevista a imprensa, as duas artistas mostraram-se felizes pelo regresso ao palco da Baía, com Cremilda a fazer a sua estreia a solo e a serem bem acarinhadas pelo público. Três vozes de São Vicente que deram continuidade ao primeiro dia do festival.

Cremilda Medina que agradece ao músico Dudu Araújo o convite, disse que ao subir ao palco a ansiedade de como o público iria receber as suas músicas era enorme, mas que a pouco e pouco desapareceu, ainda mais pela sua resposta do público ao cantarem as suas músicas.

Diz-se emocionada por fazer parte do projecto, a convite de Dudu Araújo, ela que no momento concilia a sua vida profissional com a música e diz que está a ser uma boa aventura.

Cremilda Medina é actualmente Embaixadora Urbana da boa Vontade da ONU Habitat.