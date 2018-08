Tiroteio no Canadá faz pelo menos quatro mortos

10/08/2018 12:03 - Modificado em 10/08/2018 12:03

Pelo menos quatro pessoas morreram na sequência de um tiroteio numa zona residencial em Fredericton, na província de New Brunswick, no leste do Canadá.

O incidente já foi confirmado pela polícia local no Twitter, que deixou o apelo à população para que tranquem as portas e que se mantenham longe daquela área.

noticiasaominuto.com