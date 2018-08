Campeonato Nacional Sub-17: Geneva integra grupo A1 juntamente com os campeões regionais de Santo Antão Norte e Sul

10/08/2018 00:51 - Modificado em 10/08/2018 00:51

O Geneva, campeão regional de futebol de sub-17 de São Vicente, vai integrar o Grupo A1 “poule norte” no Campeonato Nacional de Futebol 2018, juntamente com os campeões regionais de Santo Antão Norte e Sul. A prova inicia a 17 de Agosto e tem final agendada para o dia 25 do corrente mês.

O representante de São Vicente no Campeonato Nacional de Futebol de Sub-17, os encarnados da Ribeira Bote, já sabe quem são os potenciais adversários que terá pela frente na sua primeira aparição numa grande prova de futebol deste escalão no país. Estão na rota da equipa orientada por Bruno Lesnar, nesta primeira fase da competição, a Escola de Iniciação de Futebol EFID-Paul campeão regional de Santo Antão Norte e o campeão regional de Santo Antão Sul.

As três equipas deste grupo, que ficará sediado no Mindelo, irão disputar entre elas no sistema de todos contra todos, no Estádio Municipal Adérito Sena, o apuramento para a “Final Four”. O grupo A2 terá apenas a presença dos campeões regionais de São Nicolau e Sal que jogam entre si a duas mãos, pois não foi realizado o campeonato regional na ilha da Brava. Bola P’ Frente, campeão nacional em título, tem a companhia no grupo B1 do campeão regional da Boavista e do Maio. Por fim, Santiago Norte, Fogo e Santiago Sul compõem o grupo B2.

A primeira fase da competição será realizada no Estádio Adérito Sena no Mindelo e no Estádio da Várzea na Cidade da Praia, enquanto que as meias-finais e a final têm como palco Tarrafal de Santiago.

De acordo com a FCF, o calendário da prova e com todos os onze clubes presentes na competição, será disponibilizado brevemente, com as datas e as horas dos encontros.