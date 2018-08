Tudo a postos para o Baía 2018

10/08/2018 00:42 - Modificado em 10/08/2018 00:42

Desde a passada semana que estão a ser montadas as estruturas para a recepção da 34ª edição do Festival Internacional de Música da Baía da Gatas, com a instalação das barracas de comes e bebes, enquanto que os restaurantes já montaram as suas “tendas”, o check-sound foi iniciado ao fim da tarde de ontem e o plano de segurança da Polícia Nacional já está em andamento.

E, como sempre, a ordem é o civismo durante os três dias do festival que está focado em acções preventivas em todas as unidades, com enfoque na segurança pública e também nas acções preventivas no trânsito. Em relação a este último aspecto, a Brigada de Trânsito vai estar atenta durante o exercício de fiscalização para evitar acidentes durante o evento.

Em termos de ordem pública, pretende intensificar o patrulhamento nas zonas de maior concentração de pessoas e bens.

O Chefe da Esquadra do Mindelo, Madelino da Luz, garante que apesar de todo efectivo estar envolvido na operação, a PN estará preparada para responder, tanto na cidade como na Baía, uma vez que conta com o apoio das Forças Armadas e da própria segurança privada.

A 34ª edição do Festival Internacional de Música da Baía das Gatas, decorre este ano sob o lema “Uma cidade saudável para um turismo sustentável” e a abertura, na sexta-feira, 10, está sob a responsabilidade da portuguesa Dulce Pontes, cabendo a Fantan Mojah encerrar o primeiro dia do festival.

Anualmente, a Câmara Municipal de São Vicente, que organiza o evento, reserva uma verba de 15 mil contos no orçamento municipal para fazer face às despesas com a logística, viagens e cachet de artistas, contando também com parceiros e patrocinadores que financiam a “maior parte do bolo”.