MpD garante que projecto na Praça do Palmarejo teve aval da AM

10/08/2018 00:41 - Modificado em 10/08/2018 00:41

A bancada do MpD na assembleia da Praia reage ao facto do PAICV ter afirmado que a edilidade incorre numa grande infracção na obra da Praça do Palmarejo, uma vez que considera que o projecto não passou pela Assembleia Municipal. Facto que a bancada do MpD diz não corresponder à verdade, apresentando as deliberações aprovadas na Assembleia Municipal e publicadas no Boletim Oficial.

“Trata-se de um processo transparente e legal de grande interesse público municipal que vai gerar mais de cinquenta postos de trabalho na fase de execução e mais cem na fase de exploração, resolvendo em definitivo o grande problema do estacionamento”, sublinha Ivan Bettencourt, do MpD.

A bancada do MpD afirma que o PAICV “não tomou conhecimento do início das obras via redes sociais. Aliás, a Câmara quando liderada pelo PAICV de 2000 a 2008 distribuiu o Plano Detalhado de Palmarejo e delapidou todos os espaços públicos existentes no Palmarejo”.

Com avultados custos para a construção da Praça do Palmarejo, desde 2009 a Assembleia deliberou e autorizou um projecto público-privado, em regime de concessão, por um período de quarenta anos.

A bancada reitera as muitas obras em curso no município, deixando a oposição aflita, sem conseguir passar os seus argumentos.