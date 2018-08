EICM representa Cabo Verde na segunda edição do concurso Internacional de Robótica “First Global”

10/08/2018 00:38 - Modificado em 10/08/2018 00:38

A Escola Industrial e Comercial do Mindelo, São Vicente, vai representar Cabo Verde, de 16 a 18 de Agosto, na Cidade do México, no México, na segunda edição do concurso Internacional de Robótica, denominado “Firts Global Challenge” (FGC).

Em declarações a Inforpress, a coordenadora da equipa cabo-verdiana, Deborah Vera-Cruz, indicou que o grupo é formado por jovens entre os 14 e 18 anos, que já completou o kit robótico enviado pela organização, que posteriormente vai ser apresentado no concurso.

“As equipas, de cada país, recebem um kit sobre o tema, este ano é a energia, e até o dia do concurso têm que montar um robot para apresentar durante o concurso internacional d robótica”, explicou a coordenadora.

Segundo um comunicado de imprensa, o país vai estar representado por estudantes um mentor e uma coordenadora, num desafio internacional de robótica anual que promove a paixão pela Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática (STEM) entre os mais de dois bilhões de jovens em todo o mundo.

Esse evento, que este ano tem como tema “Impacto Energético” pretende, segundo a mesma fonte, impactar as vidas desses jovens, capacitando-os para fazer parte da geração que irá tornar o mundo um lugar melhor.

“No ano passado, realizado em Washington DC, nos Estados Unidos da América, a equipa de Cabo Verde teve um bom desempenho, razão pelo que este ano conseguiu novamente uma bolsa, bem como vários patrocínios locais, que permitem a sua participação”, salienta o comunicado.

Estabelecida como uma instituição de caridade pública sem fins lucrativos com sede nos EUA, a First Global convida uma equipe de todas as nações para participar de um evento robótico internacional, como forma de construir pontes entre estudantes do ensino médio com diferentes origens, idiomas, religiões e costumes.

Inforpress