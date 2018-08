Golo solitário de Josiane Fortes dá ao CS Mindelense o passaporte para a final

10/08/2018 00:36 - Modificado em 10/08/2018 00:36

O CS Mindelense garantiu nesta quinta-feira, 09, frente ao Atletas de Cristo, no Estádio Arsénio Ramos na Boavista, o bilhete para a grande final da prova rainha do futebol feminino em Cabo Verde, graças ao golo apontado pela artilheira da competição, Josiane Fortes.

Continua assim a grande prestação das tricampeãs regionais de São Vicente no Campeonato Nacional de Futebol 2018, onde deixaram pelo caminho nas meias-finais o Atletas de Cristo de Santiago Sul e asseguraram a presença na final de sábado, 11, frente ao Llana do Sal. Está cada vez mais perto o sonho do título nacional para as comandadas de «Gusto» que estão a apenas uma vitória de alcançarem o inédito, isto graças ao golo marcado por Josiane Fortes ainda no decorrer do primeiro tempo.

Mesmo não mostrando a veia goleadora nesta partida, como tem sido habitual nesta competição, onde em apenas dois jogos tinha facturado 18 golos, o Mindelense deu mais uma mostra do poderio defensivo, onde a equipa se tem mostrado irrepreensível e não tem facilitado as adversárias e, por isso, ainda não sofreu qualquer golo na competição. Josiane Fortes continua de pontaria afinada e já leva sete golos na prova, o que a torna como a melhor marcadora do CN 2018, registo que dificilmente fugirá à goleadora de serviço do Mindelense.

Pela frente na grande final de sábado, 11, no Estádio Arsénio Ramos na Boavista, as encarnadas do Mindelo vão ter o Llana do Sal que eliminou nas meias-finais e nas grandes penalidades (3-1) a campeã em título, o Seven Stars de Santiago Sul, após o empate a uma bola no decorrer dos noventa minutos regulamentares.