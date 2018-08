PT recorre à Justiça a pedir participação de Lula da Silva em debate

O Partido dos Trabalhadores (PT) entrou com um recurso esta quarta-feira no Tribunal Regional Federal da 4.ª Região (TRF4) pedindo que o seu candidato Lula da Silva seja autorizado a participar num debate que reunirá os candidatos à Presidência do Brasil.

Como Lula da Silva está preso desde o passado dia 7 de abril, o PT solicitou ao TRF4 uma autorização para que o ex-presidente brasileiro vá ao local do debate, participe por videoconferência ou tenha direito a interagir com o público e seus adversários através de vídeos gravados.

O primeiro debate com candidatos presidenciais é organizado pela rede de televisão Bandeirantes e realiza-se nesta quinta-feira em São Paulo

