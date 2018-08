Fã chama “vaca” a Georgina e Dolores põe ‘gosto’

Guerra está instalada entre sogra e nora. Depois das fotos de Irina Shayk, mãe de Ronaldo aplaude agora quem insulta Georgina

Já não há como o esconder. Dolores Aveiro e Georgina Rodríguez estão em guerra aberta e, se dúvidas houvesse, uma nova atitude da mãe de Ronaldo deitou-as por terra. Depois dos ‘gostos’ nas fotografias de Irina Shayk, a matriarca do clã surpreende agora ao aplaudir um comentário em que Gio é arrasada. “D. Dolores, volte para o pé do Cristiano e não deixe que a vaca da espanhola tome conta do império do seu filho” foi o comentário de um fã que mereceu um ‘gosto’ da mãe de Ronaldo. Se Georgina já estava furiosa com a sogra, agora a relação é praticamente inexistente entre as duas, com Dolores cada vez mais afastada da espanhola e do filho.



