Assim reagiu casal ao conhecer sentença pela morte da própria filha

9/08/2018 08:02 - Modificado em 9/08/2018 08:02

Criança morreu desnutrida e desidratada.

Seth Welch e Tatiana Fusari foram considerados culpados pela morte da sua filha de dez meses, que deixaram morrer por desnutrição e desidratação, por se terem recusado a procurar ajuda médica por questões religiosas. O casal conheceu esta segunda-feira a sua sentença.

O casal do Michigan, EUA, foi acusado de homicídio doloso e abuso infantil em primeiro grau.

Os pais de Mary terão confessado ter notado que a criança estava demasiado magra, um mês antes de morrer, mas não procuraram por ajuda médica por questões religiosas e porque temiam que a criança lhes fosse retirada pelos serviços sociais.

Enquanto conheciam a sua sentença, Welch abriu a boca mostrando-se surpreendido com as acusações, enquanto Tatiana não conteve as lágrimas.

O casal poderá incorrer numa pena de prisão perpétua. Os dois voltarão a tribunal no dia 20 de agosto.