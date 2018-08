Comentário – JMN revela o seu segredo de Polichinelo : “Posso ser candidato a Presidente da Republica “

9/08/2018

O antigo primeiro-ministro José Maria Neves revelou o seu segredo de Polichinelo ao admitir que “Posso ser candidato a Presidente da Republica “. Mas ao colocar a sua vontade na esteira de “alto nível de probabilidade” mantém o tabu que usou para deixar o PAICV em suspenso da sua decisão. Outros disseram “ deixar o PAICV refém da sua decisão “ Esse tabu terá levado que o PAICV em 2016 não tenha apresentado um candidato as presidenciais desse ano. JMN volta a usar a técnica do “se” do “quase” do “posso”, mas não assume “Questionado sobre o ‘timing’ para anunciar a sua candidatura às presidenciais de 2021, adiantou que, “eventualmente” isto poderá acontecer em 2019, início de 2020, “ainda antes das eleições autárquicas”. Mais uma fez usa o “ eventualmente” e não o certamente. O que deixa os outros possíveis candidatos da área do PAICV á espera do momento em que JMN resolva sem “ses” dizer que “ sou candidato a presidência da república “. Todos sabem que o segredo de JMN é o de Polichinelo, um segredo que todos conhecem, mas também é um tabu que há muito deixou de o ser e que se torna claro ou volta a categoria de tabu conforme o que as sondagens presidências vão mostrando. Em 2016 mostravam uma derrota humilhante para o homem que foi primeiro-ministro durante 15 anos. JMN, na altura recou. O PAICV não apresentou candidato, Vamos esperar o que vão dizer as sondagens em 2020. Até lá JMN pode continuar a jogar aos tabus e a “ma gatchada “ dizer que é “ alto nível de probabilidade” de ser candidato e de “ eventualmente” fazer o anúncio dessa candidatura em 2020.

Eduino Santos