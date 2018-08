Campeonato Nacional Feminino: CS Mindelense enfrenta Atletas de Cristo

As tricampeãs regionais de São Vicente do Mindelense, após garantirem as meias-finais do CN 2018 como primeiro classificado do grupo A1, irão medir forças na tarde desta quinta-feira, 09, no Estádio Arsénio Ramos na Boavista, com o Atletas de Cristo de Santiago Sul.

Mindelense e Atletas de Cristo chegaram às meias-finais como primeiros classificados dos grupos A1 e B2. Para chegarem às meias-finais, as tricampeãs regionais de São Vicente deixaram pelo caminho as formações do Paulense DC de Santo Antão Norte (11-0) e do FC Porto Novo de Santo Antão Sul (0-7), equipas inseridas no grupo A1, poule norte, onde as encarnadas do Mindelo conseguiram o pleno de vitórias.

Por sua vez, o Atletas de Cristo que a par das campeãs nacionais em título, o Seven Stars que representa a região desportiva de Santiago Sul na competição, teve mais dificuldades em chegar ao Final Four, onde esteve inserido no grupo B2 juntamente com o Águias Vermelhas do Fogo e o ADEC da Calheta de Santiago Norte. Na primeira jornada do grupo, Atletas de Cristo e Águias Vermelhas empataram a uma bola, facto este que levou a equipa de Santiago Sul a conseguir o passaporte para a fase seguinte, graças à vitória no segundo jogo, frente ao ADEC, por 3-1.

No outro jogo das meias-finais medem forças o Seven Stars de Santiago Sul e o Llana do Sal. Contas feitas, somente uma destas equipas poderá alcançar uma vaga na finalíssima agendada para sábado, 11 de Agosto, no Estádio Arsénio Ramos, na Cidade de Sal Rei, Boavista, palco que, de resto, irá receber estes dois confrontos das meias-finais.