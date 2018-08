Assinado contrato para prestação de serviço no âmbito da evacuação de doentes

9/08/2018 07:51 - Modificado em 9/08/2018 07:51

O Governo anuncia que o Ministério da Saúde, as Forças Armadas, o INPS e as companhias Seguradoras Garantia e ÍMPAR assinaram um contrato de prestação de serviço no âmbito da evacuação de doentes. Isto, na sequência do memorando de entendimento no âmbito da evacuação sanitária de doentes. Memorando estabelecido em Julho passado.

Com a assinatura do documento, segundo a página do Governo, “as partes responsabilizam-se em criar as condições e modalidades de cooperação para a evacuação inter-ilhas de doentes, com recurso às unidades aéreas e navais afectas às Forças Armadas, cabendo à instituição castrense garantir a operacionalidade dos meios e às demais instituições, a comparticipação no custo operacional do processo de evacuação”.

Aquando da assinatura do memorando, o Ministro da Defesa, Luís Filipe Tavares, afirmou que o país irá “ter uma solução no futuro, um avião que vai estar totalmente equipado, até ao final do ano para servir as necessidades do país e, em particular, da Guarda Costeira. Entretanto, provisoriamente, vamos ter um outro avião que vai estar operacional nas próximas semanas para poder fazer as evacuações médicas inter-ilhas”.