Praia: Homem de 69 anos assassinado com uma chave de fenda

9/08/2018 07:46 - Modificado em 9/08/2018 07:46

A vítima esteve alguns dias no hospital em estado grave, antes de falecer na terça-feira passada. Foi agredido no peito por um jovem na zona de Alto de Safende, na cidade da Praia, após uma discussão. Respondia pelo nome de Alberto de Oliveira Garcia, era condutor de profissão.

De acordo com as autoridades policiais, o homem foi ferido por um objecto perfurante por um indivíduo na sequência de um desentendimento. A vítima era um funcionário aposentado do Instituto do Património Cultural.

De acordo com filha em entrevista a televisão pública, tudo aconteceu na sequência de uma discussão, com um jovem do bairro de Safende, e que este não satisfeito foi para casa e regressou com uma chave de fenda e agrediu o seu pai. “Chegou perto e agrediu-o ele foi conduzido ao hospital, onde foi submetido a uma cirurgia de emergência, no entanto sempre esteve em perigo, acabando por sucumbir a agressão e morreu esta terça-feira”, desabafa.

A mesma fonte espera que a justiça seja feita e que o crime não fique impune.

Sendo um caso, fora de flagrante delito, as diligências para a PJ foram feitas pela família, que prestaram queixa sobre o ocorrido, porque segundo a mesma, as autoridades não estavam a par do acontecido e revela ainda que o agressor, tem antecederes criminais.

Alberto de Oliveira Garcia, era pai de 26 filhos e querem que o crime não fique impune.