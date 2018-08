O Carnaval de Verão veio para ficar como atractivo turístico

9/08/2018 07:39 - Modificado em 9/08/2018 07:39

Além do público, a organização também mostrou-se satisfeita com este evento e segundo, Solange Neves vereadora da Juventude e actividades lúdicas o objectivo da Câmara Municipal de São Vicente é tornar o carnaval de Verão cada vez mais atractivo de modo que possa vir a ganhar uma maior dimensão, com mais foliões e que os emigrantes e visitantes sintam o que foi o carnaval . Mas o objectivo final é transformar o evento num atractivo turístico da ilha de São Vicente .E como isso aumentar os ganhos da economia do carnaval que já rende milhares de contos e proporciona centenas de empregos sazonais . E este ano os grupos já tiveram três desfiles com a internacionalização na Nigéria .Por isso , o que começou ,por ser uma forma de “ mostrar aos emigrantes o que foi o Carnaval “ ganha espaço e apoios para se transformar num evento regular .