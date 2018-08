Público dá nota positiva a mais um carnaval de Verão

8/08/2018 15:47 - Modificado em 8/08/2018 16:57

Esta terça-feira, 07 Agosto, os cinco grupos carnavalescos de São Vicente saíram pelas ruas de Mindelo, em parceria, uma vez, a segunda consecutiva com Dudu Nobre e comitiva que estão presentes na ilha desde da semana passada ministrando Workshops de carnaval aos grupos.

Com o mesmo trajecto de sempre, ou quase, os grupos percorreram as principais avenidas da cidade, com centenas de foliões, com o objectivo de mostrar em parte, aos emigrantes e turistas, aquilo que foi, o carnaval 2018.

O público, lotou mais uma vez as ruas da cidade para assistir a mais um carnaval fora de época, mas que não deixou de lado o seu brilhantismo e alegria dos foliões. Num desfile que durou cerca de uma hora e meia. E que culminou em festa em frente do Palácio do Povo, com cada um dos grupos a apresentar, as suas músicas do carnaval 2018, e com as apresentações do casal mestre-sala e porta-bandeira, bem como a rainha de bateria.

Além do público, a organização também mostrou-se satisfeito com este evento e segundo, Solange Neves que responde pelo pelouro da cultura, o objectivo da Câmara Municipal é tornar o carnaval cada vez mais atractivo, mas espera que o carnaval de verão possa vir a ganhar uma maior dimensão, com mais foliões e que os emigrantes e visitantes sintam o que foi o carnaval.

Dudu Nobre, por seu lado destaca a forma como os grupos se organizaram numa liga e em parceria com a câmara, conseguir trabalhar e evoluir em todos os aspectos.