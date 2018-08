Santo Antão: Agricultores da Ribeira Grande já estão na faina agrícola

8/08/2018 07:06 - Modificado em 8/08/2018 07:06

Apesar da chuva ainda não ter dado sinal aos agricultores ribeira-grandenses, principalmente nas zonas rurais, a faina agrícola decorre a bom ritmo com a realização da tradicional sementeira.

Ao contrário de 2017, onde por esta altura as chuvas já tinham dado sinal aos agricultores, principalmente nas zonas rurais da Ribeira Grande em Santo Antão, o início de Agosto de 2018 ainda não dá sinais da vinda da chuva, o que não impede aos agricultores de procederem com as sementeiras no terreno seco. As habituais sementeiras de sequeiro iniciaram no passado mês de Julho, com menor intensidade, mas vão ganhando força a cada dia que passa, tendo em conta o aproximar-se da época chuvosa.

O tempo encoberto é um dos fortes indícios da vinda das chuvas, por isso, os agricultores locais estão esperançosos que as primeiras precipitações possam cair dentro de dias. As colheitas do ano 2017, em muitas localidades da Costa Leste de Santo Antão, foram escassas mas as esperanças estão renovadas, pelo que os agricultores esperam por um ano de boa colheita. Um dos problemas maiores que reside no seio dos agricultores é o preço das sementes que estão a ser comercializadas a um preço alto.