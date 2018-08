Festival do Mar introduz boxe nas modalidades desportivas da Praia da Laginha

8/08/2018 06:58 - Modificado em 8/08/2018 06:58

Nesta quinta-feira, no lote de actividades desportivas, vai ser acrescentada a modalidade boxe, organizada em parceria com a federação nacional da modalidade. “Muitas pessoas não sabem, mas o boxe é uma modalidade de rua então, queremos divulgar e atrair mais atletas”, explicou Amílcar Graça.

De acordo com a organização, “é possível fazer um festival, de desporto e sem álcool”.

Até ao dia 10, decorre na praia da Laginha, em São Vicente, a segunda edição do Festival do Mar que anteriormente foi realizado no Concelho do Tarrafal de Santiago, em Julho, onde se envolveram todos os municípios da ilha e, depois de São Vicente, decorrerá ainda este ano, nas ilhas da Boa Vista e do Maio.

Este é um evento que ao longo destes dias tem envolvido mais de 500 atletas participantes em 12 modalidades náuticas e que tem como objectivo mostrar aos jovens que a Laginha também serve para praticar desporto. Isso se houver uma zona desportiva apropriada para tal e aproveitar o Verão de forma saudável, sem álcool, diz Amílcar da Graça.

Assim, durante mais de sete dias, a organização espera movimentar o local com 12 modalidades, entre as quais futebol, basquetebol, andebol, ténis, voleibol, natação e corrida de velocidade que decorrem por estes dias.

Decorrendo desde o dia 03, o Festival do Mar culmina as suas actividades na praia da Baía das Gatas na sexta-feira e sábado, realizando-se em simultâneo com o festival musical.