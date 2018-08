Praia: PN apreende diversas motos e bicicletas em situação irregular

8/08/2018 06:58 - Modificado em 8/08/2018 06:58

De acordo com a PN em comunicado, foram apreendidas no último fim-de-semana, 14 motos e 38 bicicletas durante uma operação realizada nas principais vias da cidade da Praia, entre as quais, Kebra Canela, Prainha, Terra Branca, Palmarejo e Avenida Cidade de Lisboa.

De acordo com a mesma fonte, a operação enquadra-se no Plano Operacional Verão Seguro do referido Comando e teve o propósito de pôr cobro às incivilidades que tem havido na capital do país, onde alguns motoqueiros e ciclistas têm desencadeado certas práticas consideradas irregulares e que têm motivado críticas de muitos cidadãos.

Entre um conjunto de infracções detectadas pela PN, as principais que estão na origem dessas apreensões são: falta de documentação e alterações no sistema de escape, entre outras.

A detenção foi feita pelo Comando Regional de Santiago Sul.