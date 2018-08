Conselho Nacional da Economia Marítima pensa o sector das pescas

Conselho Nacional da Economia Marítima (CNEM) está reunido no Mindelo para pensar o sector das pescas.

A iniciativa é do ministro do Turismo dos Transportes e ministro da Economia Marítima, José Gonçalves.Ontem, primeiro dia do encontro, foi apresentado o Plano de Gestão dos Recursos da Pesca e Medidas de Gestão e foi feito o ponto de situação do projecto de apoio técnico para a promoção da Economia Azul.

As grandes linhas do novo protocolo do Acordo de Pescas com a União Europeia e reforma do sector das pescas são outros assuntos em cima da mesa.

Hoje , 7 de Agosto, segundo e último dia do encontro, estarão em debate as “grandes reformas no sector”, nomeadamente o Projecto de Diploma de Modernização da Legislação Pesqueira: as reformas legislativas do sector, a revisão do Código Marítimo, o papel da CABNAVE na nova visão do sector marítimo, um novo modelo de gestão dos Portos de Cabo Verde, a Zona Económica Especial de Economia Marítima de São Vicente enquanto factor de propulsão económica, com especial enfoque no Campus do Mar.