Jovem de quinze anos vence ‘Todo Mundo Canta’ 2018

7/08/2018 02:13 - Modificado em 7/08/2018 02:14

Michelle da Graça foi a grande vencedora desta edição do TMC que contou com 14 finalistas. O evento aconteceu este domingo em São Vicente.

A jovem de apenas 15 anos fez valer o prémio de melhor voz do ‘Todo Mundo Canta’ (TMC) 2018.

À Inforpress, a jovem diz-se feliz com a conquista e que apesar do seu dom, diariamente trabalha para melhorar.

Desde pequena que convive com a música. Fez ainda parte do Grupo Coral da Escola Jorge Barbosa.

A escolha do júri coincidiu com a do público que antes do anúncio no palco, já gritava o nome de Michelle da Graça, conforme avança a mesma fonte.

“Foi uma sensação muito boa ver esse apoio que o público me deu”, afirmou a cantora residente na zona do Madeiralzinho e que vai representar São Vicente no concurso nacional marcado para 03 de Novembro e que deverá realizar-se também em São Vicente.

Além de Michelle da Graça, o júri decidiu atribuir o segundo lugar a Sílvia Gomes e, Naissa do Rosário ficou em terceiro. Segundo a organização, as três vencedoras participarão no próximo ano num festival na Europa.