Mulher fica em TIR por suspeita de porte de documentos falsos

7/08/2018 02:11 - Modificado em 7/08/2018 02:11

Com esta, são cinco detenções por suspeita de falsificação feitas pela Polícia Judiciária no espaço de uma semana, no território nacional.

De acordo com a PJ, a mulher foi detida fora de flagrante delito e apresentada às autoridades judiciárias competentes para o primeiro interrogatório de arguida detida e aplicação de medidas de coacção pessoal, tendo-lhe sido aplicado Termo de Identidade e Residência, Interdição de Saída do País e Apresentação Periódica às Autoridades.

A suspeita, que reside em Achada Galego, Santa Catarina, foi encontrada no passado dia 03 de Junho, na posse de documento de viagem que se presume ser falso, no cumprimento de um mandado do Ministério Público.