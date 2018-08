Josiane Fortes: “Vamos trabalhar com a mesma garra e determinação para podermos trazer a vitória para São Vicente”

Em busca do sonho no Campeonato Nacional de Futebol Feminino 2018, o Mindelense parte nesta terça-feira, 07, rumo à ilha da Boavista, onde irá disputar a fase final da prova com um único objectivo, que é o de trazer pela primeira vez na sua história a taça de campeão para casa.

Os números do Mindelense na primeira fase da competição demonstram o poderio da equipa tricampeã regional de futebol em São Vicente. Em duas partidas no grupo A1, frente ao Paulense DC e ao FC Porto Novo, equipas de Santo Antão, as encarnadas do Mindelo apontaram 18 golos e não sofreram um único golo. Ora, a cargo destes golos está a marcadora de serviço do Mindelense, a ponta de lança Josiane Fortes que, já por seis vezes, acertou com as redes adversárias. Três golos ao Paulense DC e três ao FC Porto Novo colocam Josiane com o mesmo número de golos que Ivânia, jogadora do Seven Stars de Santiago Sul, curiosamente equipa campeã em título.

Segundo Josiane Fortes o balanço da primeira fase da competição não poderia ser mais do que positivo, pois a equipa tem trabalhado bem. “A equipa trabalhou muito, com muito foco e determinação de todos. Trabalhamos em conjunto com cumplicidade e harmonia para podermos atingir o nosso primeiro objectivo”, assegura a dianteira do Mindelense que já só olha para o jogo das meias-finais frente ao Llana do Sal ou ao África Show da Boavista.

A equipa parte na tarde desta terça-feira, 07, rumo à Ilha da Boavista, onde segundo Josiane Fortes, a equipa vai com o foco de trazer para casa o primeiro título de campeã nacional. “Vamos trabalhar com a mesma garra e determinação de sempre, para podermos trazer a vitória para a nossa casa, São Vicente, pois é ela quem nós estamos representando”, afirma Josiane, assegurando que quer continuar a marcar golos, porque quer vencer o prémio de melhor goleadora da prova, pois é um dos objectivos traçados.

Mesmo não conhecendo os adversários que irá encontrar na Boavista, o que poderá representar alguma dificuldade, uma vez que também estará a equipa campeã em título, o Seven Stars, a goleadora das Leoas da Rua de Praia, acredita que a melhor forma de ultrapassar estes obstáculos é jogar como têm vindo a fazer até aqui, porque só assim o título poderá tornar-se numa realidade.

A comitiva encarnada parte do Mindelo às 13 horas desta terça-feira, rumo à Ilha da Boavista onde, no dia 09 de Agosto, quinta-feira, tem duelo marcado no Estádio Arsénio Ramos na Cidade de Sal Rei, com Llana do Sal ou África Show da Boavista, duas equipas que medem forças entre si nesta terça-feira.