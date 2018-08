Campeonato Nacional Feminino: Mindelense fica apurado para as meias-finais com goleada sobre o FC Porto Novo

6/08/2018 02:09 - Modificado em 6/08/2018 02:30

Segundo jogo, segunda vitória para as tricampeãs regionais de São Vicente que após golearem o Paulense DC na primeira jornada do grupo A1 por 11-0 impuseram, nesta segunda jornada, nova goleada neste domingo, desta feita, sobre o FC Porto Novo por 0-7, garantindo assim o passaporte para as meias-finais.

Continua a boa campanha no CN 2018 para as Leoas da Rua de Praia que mostraram, mais uma vez, a veia goleadora nesta edição da prova. Depois de cilindrarem a formação do Paulense DC de Santo Antão Norte, agora foi a vez do FC Porto Novo de Santo Antão Sul provar o ataque avassalador das comandadas de «Gusto» que marcaram sete golos nesta partida. Josiane Fortes continua em grande na prova e após marcar três golos na primeira jornada do grupo, repetiu a fasquia frente à equipa do Porto Novo. Os outros golos da equipa encarnada do Mindelo foram apontados por Ruth Duarte (2), Leila (1) e Meronélia, da equipa porto-novense, que marcou na sua própria baliza. Dezoito golos marcados e nenhum concedido é o registo do Mindelense nestas duas jornadas do grupo A1.

Com mais este triunfo no grupo A1 que foi todo disputado no Estádio Adérito Sena no Mindelo, o Mindelense foi o grande vencedor deste grupo, avançando assim para a “Final Four” como líder do grupo com seis pontos, ao passo que a equipa do FC Porto Novo ficou na segunda posição com três. Já o Paulense DC terminou a sua participação sem nenhuma vitória na prova.

O CS Mindelense irá assim juntar-se às três equipas vencedoras dos grupos A2, B1 e B2, na ilha da Boavista. Os jogos das meias-finais serão disputados no Estádio Arsénio Ramos, na Cidade de Sal Rei. O Mindelense tem encontro marcado no dia 09 de Agosto com a equipa que vencer o duelo de terça-feira, 07, entre as campeãs do Sal (Llana) e da Boavista (África Show), que compõem o grupo A2.