São Nicolau: Mulher de 28 anos é assassinada à facada pelo companheiro

6/08/2018 02:09 - Modificado em 6/08/2018 02:09

Viviane Cabral de 28 anos de idade, residente na localidade de Preguiça, foi assassinada à facada pelo namorado, Danielson, mais conhecido por “Beni de Luísa” de 30 anos de idade, na noite de sábado 04.

Ao que este online pôde apurar, Viviane Cabral completava 29 anos esta segunda-feira, 06 de Agosto, mas uma briga intensa com o seu companheiro na noite de sábado, pôs fim à sua vida, depois de ter sido atingida com um golpe de faca no peito. A jovem que viria a falecer a caminho do Hospital deixou quatro filhos, tendo o mais novo apenas dois anos. Tudo leva a crer que se trata de um crime passional. Segundo uma nossa fonte, este é o primeiro caso de homicídio registado na pequena localidade de Preguiça, em São Nicolau. Danielson encontra-se em prisão preventiva.