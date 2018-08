Cabo Verde Airlines só voltará a fazer voos directos para Praia e São Vicente “havendo negócio “

Em entrevista ao Expressodasilhas José Luís Sá Nogueira ,presidente do Conselho de Administração da Cabo Verde Airlines (antiga TACV) desde Maio de 2016, não vê como provável que a transportadora , ainda de bandeira, retome o modelo antigo que se assentava também em voo directos para os aeroportos da Praia e São Vicente . Esses voos so voltam a acontecer se “houver oportunidade de negócio

“ Posso avançar que o modelo de negócio da Cabo Verde Airlines é o modelo de Hub, esse é o foco. E é nesse modelo que é preciso construir todos os alicerces que dão sustentação ao negócio. Mas, havendo negócio, nada impede que a Cabo Verde Airlines possa, em situações pontuais, fazer o voo ponto a ponto: Praia – Lisboa/Lisboa – Praia, ou São Vicente – Lisboa. Mas, neste momento, o foco é construir o Hub.”

Questionado se a TACV pode voltar a fazer voos internos diz que essa decisão caberá aos novos donos da empresa após a privatização

“ A empresa uma vez privatizada vai ter novos donos. E pelo que entendi da lei da privatização, o Estado vai alienar todas as suas acções. Portanto, vai ser uma empresa privada. Não haverá mais interferência do Estado em relação a seja o que for. O que vai interferir serão as oportunidades de negócio. A empresa vai ser livre para decidir se vai, ou não, operar no mercado doméstico.”