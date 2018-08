Augusto Neves : “ Câmara Municipal de São Vicente estará presente em todos os grandes eventos da ilha “

6/08/2018 02:06 - Modificado em 6/08/2018 02:06

Inicia uma semana em que estão agendados dois grandes eventos para a ilha de São Vicente: a 34ª edição do Festival Internacional de Música da Baía das Gatas e mais uma edição do Carnaval de Verão que acontece três dias antes do certame, a 07 de Agosto e, à semelhança dos anos anteriores, com a presença de todos os grupos que participaram no Carnaval 2018.

Ainda antes disso, decorreu esta semana no Mindelo, a 8ª edição do Mindel Summer Jazz, evento que faz parte da agenda cultural de Verão da ilha. E é o contraste do Carnaval que, mais uma vez, em pleno Verão, irá apresentar uma parte daquilo que foi o Carnaval deste ano. A pensar nisso, está a decorrer desde a passada terça-feira, um workshop em diversas áreas.

Uma parceria da Câmara Municipal de São Vicente, Dudu Nobre e os grupos de Carnaval da ilha. De acordo com o edil mindelense tudo está a postos para mais um Carnaval fora de época e está satisfeito com o empenho de todos que, de ano para ano, têm trabalhado para elevar cada vez mais este projecto.

A ultimarem-se os preparativos, Neves garantiu que está tudo a postos e que, neste momento, os grupos estão reservados sobre os desfiles, mas existe um entusiasmo enorme o que, no seu entender, demonstra a grande capacidade “que nós temos aqui em São Vicente: a cultura. É nosso dever de tudo fazer para que a nossa cultura seja cada vez mais forte, mais unida e atraente e possa trazer mais gente para esta ilha”, destacou.

Portanto, assegura que em todos os eventos culturais a decorrer em São Vicente, a Câmara estará apoiando fortemente e realça o facto disto ter trazido uma dinâmica enorme na nossa economia; temos consciência de todo o movimento que daí advém.

“Tem sido uma boa parceira no sentido de poder oferecer todos os anos, aos mindelenses, aos visitantes, grandes eventos de modo a poderem trazer mais dinâmica e mais movimento à ilha. Eventos, como o Summer Jazz são cada vez mais fortes de ano para ano, sempre com grande qualidade”.