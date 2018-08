Festival da Baía das Gatas: contagem decrescente

6/08/2018 01:57 - Modificado em 6/08/2018 01:57

Mindelo entra oficialmente na semana do festival. O cartaz já foi apresentado pela organização e tem encontrado a satisfação das pessoas. O festival é um momento característico de São Vicente, não fosse um dos eventos mais esperados do ano. A organização aposta, segundo o cartaz, na diversidade nacional e internacional.

Numa abordagem sobre o festival, os entrevistados manifestam plena satisfação pelos nomes apresentados. Artistas internacionais que agradam às pessoas, apesar de algumas questões colocadas por alguns entrevistados. Focando no festival, o lado regue tem mantido a tradição tornando Fantan Mojah num dos mais esperados pelas pessoas.

O regue music tem marcado os últimos festivais com a organização a apresentar grandes nomes mundiais e os UB 40 constam da lista dos requisitados para esta edição. A crítica sobre estes grupos é a da não colocação de Fantan Mojah no alinhamento de sábado. Apesar desta pequena crítica, a satisfação com o cartaz vai pelo menos para esses dois nomes.

Mas o cartaz no seu todo é bem avaliado apesar de, para algumas pessoas, haver o desejo de ver outros artistas no festival. Nomes como Cláudia Leite, Dulce Pontes, C4 Pedro conquistam os fãs, assim como novos artistas nacionais como Cremilda Medina. Nomes que trazem expectativas às pessoas, sendo que no seu todo o desejo é de um bom festival e uma sã convivência.

Cartaz

SEXTA-FEIRA – 10 de Agosto

– Dulce Pontes

– Dudu Araújo & Convidadas Cremilda Medina e Ceuzany

– Denis Graça & Banda

– Fantan Mojah & Jahvolution Band

SÁBADO – 11 de Agosto

– DJ – Rudy & Vava

– Carnaval de Verão

– UB 40 ft. Alli Campell, Astro & Mickey Virtue

– Cláudia Leitte

– C4 Pedro

DOMINGO – 12 de Agosto

– Dj – Fatboy & Mc Me

– Batchart & Convidados Mark Delman & Ary Beatz

– Nelson Freitas

– Richie Campbell & The 911 Band