Fox o suspeito de ser dono da cocaína apreendia com os velejadores brasileiros foi detido em Itália

3/08/2018 22:21 - Modificado em 3/08/2018 22:22

George Soul , conhecido como Fox , suspeito de operacionalizar a compra e o transporte de 1 157 quilos de cocaína apreendidos em Agosto do ano passado no Porto Grande do Mindelo no veleiro Rich Harvest foi preso na manhã desta sexta-feira (3), na Itália, segundo informações da Polícia Federal Barsileira (PF).

George Eduard Soul, tinha um mandado de prisão internacional expedido pela justiça brasileira . A detenção foi feita por agentes da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol).

De acordo com a Polícia Federal Brasileira, o inglês foi o responsável pela logística de transporte da droga que foi encontrada no barco, em agosto de 2017. George Fox foi indiciado por tráfico internacional de drogas e está custodiado na Itália.

Além de George Fox, outro inglês, identificado como Robert James Delbos, é apontado como dono da droga apreendida. O homem foi preso em junho deste ano, na Espanha.

Segundo a PF, o barco onde estava a cocaína é de uma terceira pessoa, que não teve o nome divulgado, mas as investigações iniciais apontam que Robert e George também são donos, e portanto, responsáveis pela embarcação. A polícia acredita ainda que os ingleses fazem parte de dois cartéis internacionais de drogas.

Os velejadores, identificados como Rodrigo Dantas, Daniel Dantas, Daniel Guerra e Olivier Thomas, que é francês e capitão da embarcação cumprem pena 10 anos de prisão .O processo neste momento aguarda a decisão do recurso junto do Tribunal da Relação do Barlavento

Em atualização