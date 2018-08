Secretário de Estado para Economia Marítima em S. Nicolau

3/08/2018 07:18 - Modificado em 3/08/2018 07:18

O secretário de Estado Adjunto para a Economia Marítima reúne-se hoje com o executivo camarário do Tarrafal de São Nicolau para, na sexta-feira, encontrar-se com as comunidades piscatórias do concelho, no quadro das actividades comemorativas deste município.

Nesta sua visita de quatro dias ao concelho, Paulo Veiga participa hoje na sessão solene do Município do Tarrafal, nos Paços do Concelho, visita ainda as instalações da fábrica de conservas, Sucla, e encontra-se com as Associações dos Pescadores do Tarrafal.

Visita à localidade de Preguiça, participação no Festival de Atum na avenida Cadório, Tarrafal de São Nicoolau, e encontro com a Associação dos Pescadores do Carriçal fazem igualmente parte do programa de visita de Paulo Veiga àquele Município, do qual ainda se prevê um encontro com o edil da Câmara Municipal da Ribeira Brava.

Esta visita, segundo uma nota de imprensa governamental, enquadra-se nas deslocações que o governante tem vindo a efectuar a diversas entidades do sector da Economia Marítima de Cabo Verde, com vista a inteirar-se, de perto, das preocupações das instituições ligadas ao sector pesqueiro da ilha.

Com uma população residente estimada em 5.224 habitantes, segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), o município de São Nicolau representa 42,6 por cento da população de São Nicolau, nada mais, nada menos que 1,0% da população de Cabo Verde.

Cinquenta e dois por cento (%) da sua população é masculina, contra 48% feminina, tem uma idade média de 31 anos, conta com uma taxa de ocupação da população activa no mercado de trabalho avaliada em 39,7%, sendo 45,8 em masculino contra 33,1 feminina e uma taxa de desemprego jovem (15-24 anos), revelada pelo INE, nos 9,8% contra os 17,5 em relação a 2016.

A nível de condições de vida, os mesmos dados consideram que 91,1% da sua população tem acesso à eletricidade, 88.3% possui casa de banho, 91,5% com acesso à rede pública de água, 2,54% usa contentores, 73,8% usa gás para cozinhar, enquanto 25,8% cozinha à lenha.

O município do Tarrafal de São Nicolau conta com 1.400 agregados familiares (mais 32 em relação a 2016), e no total da sua população 48.8% usa telefone fixo, 78% tem televisão, dos quais 9,2 por assinatura, cerca de 18% usa computador, 10,55 tablets, sendo que 40,7% da sua população usa internet.

Inforpress