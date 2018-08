Festival do Mar Laginha: um festival sem álcool com destaque para os desportos de praia

3/08/2018 07:14 - Modificado em 3/08/2018 07:14

Acontece esta sexta-feira na praia da Laginha, São Vicente, a primeira edição do Festival do Mar que irá levar várias actividades desportivas à praia durante uma semana e que conta também com música e dança.

Para além de aproveitar as milhares de pessoas que passam por esta praia no Verão, o intento é o de as incentivar a participar nas actividades que decorrem de 03 a 10 de Agosto, com final agendado para o dia 11, dia que recebe, à tarde na Baía das Gatas, a 34ª edição do Festival Internacional de Música.

A ideia, de acordo com a organização, é a de ter um festival diferente, feito numa praia, mas com destaque para as actividades desportivas em particular, como adianta Amílcar da Graça, é um evento projectado para receber 12 actividades ligadas ao desporto de praia, nomeadamente ténis de praia, voleibol, natação, futebol de praia inter-zonas, andebol de praia, basquete de areia, bote a remo, boxe.

“Um festival totalmente diferente, com actividades ligadas ao mar, ao desporto, à juventude e que engloba coisas úteis à sociedade”. Mira também promover o Ténis de Praia como uma modalidade de competição a nível nacional, já a pensar nos Jogos Africanos de 2019, esclarece a organização que garante que existe uma forte intenção da Federação de Ténis em trazer formadores de Ténis de Praia para a ilha.

Por outro lado, António Lima, da Caravela, garante que existe um projecto para a construção de uma quadra desportiva na Laginha, mas que já se arrasta há algum tempo e espera que o projecto avance porque o único propósito é uma maior valorização da praia.

Este é um evento que se enquadra num projecto que contempla as ilhas de São Vicente, Boa Vista, Maio e Tarrafal de Santiago que recebeu o evento no passado mês de Julho.

As actividades arrancam todos os dias, a partir das 16 horas e prosseguem até à noite.