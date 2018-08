Suspeito de falsificação fica sob TIR e interdição de saída do país

3/08/2018 07:10 - Modificado em 3/08/2018 07:10

Mediante propostas falsas de vistos para a Europa, o suspeito recebia dos ofendidos elevadas quantias de dinheiro destinadas ao pagamento da emissão de documentos falsos, designadamente certidões de nascimento, bilhetes de identidade e passaportes.

Residente em Achada Mato, o suspeito fazia dessa actividade criminosa o seu modo de vida, tendo causado com essa prática, enormes prejuízos financeiros a um número considerável de vítimas.

Foi detido esta quarta-feira pela Polícia Judiciária, através da Secção Central de Investigação de Corrupção e Criminalidade Económica e Financeira – SCICEF – em cumprimento de um mandado do Ministério Público, fora de flagrante delito por suspeita de falsificação de documentos, assunção de falsa identidade e uso de documentos falsos.

O detido foi presente na tarde do mesmo dia às autoridades judiciárias competentes para efeito do primeiro interrogatório de arguido detido e aplicação de medidas de coacção pessoal, tendo-lhe sido aplicado Termo de Identidade e Residência, interdição de saída do país e apresentação periódica às autoridades.